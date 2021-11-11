  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

واشنطن تكشف أهم الملفات التي ستبحثها "ليندا توماس جرينفيلد" في رام الله واسرائيل

الخميس 11 نوفمبر 2021 06:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تكشف أهم الملفات التي ستبحثها "ليندا توماس جرينفيلد" في رام الله واسرائيل



واشنطن /سما/

أفادت الخارجية الامريكية، مساء اليوم، أن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد  ستسافر إلى القدس ورام الله وعمان في الفترة من 14 إلى 19 تشرين الثاني (نوفمبر).

وأشارت الخارجية الامريكية في بيان وصل سما الاخبارية نسخة عنه، أن الزيارة تهدف الى إعادة تأكيد شراكاتنا ، والالتقاء بكبار مسؤولي الأمم المتحدة ، وتعزيز الأهداف الأمريكية في الشرق الأوسط التي تبرز بشكل بارز في عملنا. في الأمم المتحدة.

ونوهت الى ان السفيرة توماس جرينفيلد سيكون أول مسؤول حكومي أمريكي يزور إسرائيل منذ تشكيل حكومتها الجديدة في حزيران - يونيو.

ووفق بيان الخارجية، ستلتقي السفيرة توماس جرينفيلد مع كبار المسؤولين الإسرائيليين لتعزيز التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل ومناقشة استمرار التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل في الأمم المتحدة ومجموعة كاملة من القضايا الإقليمية.

كما ستزور المركز العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست ياد فاشيم، حيث ستقوم بجولة في المتحف وتضع إكليلًا من الزهور لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست.

وخلال زيارتها رام الله، أوضحت الخارجية، أن السفيرة توماس-جرينفيلد ستواصل جهود الإدارة في بناء علاقات مع الشعب الفلسطيني. كما ستلتقي بالقيادة الفلسطينية، وأيضاً بالمجتمع المدني. سوف تناقش في القدس ورام الله الخطوات العملية لتعزيز الحرية والأمن والازدهار للجميع والحفاظ على قابلية حل الدولتين.

وبينت الخارجية، أنالسفيرة توماس-جرينفيلد ستقوم أثناء تواجدها في الأردن بإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بالشراكة الدائمة والاستراتيجية بين البلدين.

كما سوف تنقل السفيرة توماس- جرينفيلد تقدير الولايات المتحدة لكرم الأردن في استضافة اللاجئين من الدول المجاورة.

وخلال زيارتها، سوف تتواصل السفيرة توماس-جرينفيلد مع اللاجئين وترى عن كثب كيف تقدم المساعدات الأمريكية الدعم المنقذ للحياة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في الأردن للاجئين والمجتمعات التي تستضيفهم.

#الخارجية الامريكية #ليندا توماس جرينفيلد #الامم المتحدة #السفيرة الامريكية #الاراضي الفلسطينية #السلطة الفلسطينية #اسرائيل #الاردن #اللاجئين الفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن امتلاك المقاومة كنز استخباري و أمني وحقيقة نجاح تكتيك الرشقات الصاروخية

صحيفة: هذه أهم شروط الرئيس عباس لتشكيل حكومة وحدة وطنية

بيان توضيحي بشأن موعد صرف رواتب العسكريين المتقاعدين

صحيفة عبرية: دولة خامسة تلتحق بقطار التطبيع مع "اسرائيل"

شكري: لا خطط لاقامة مناطق صناعية على الحدود مع غزة وحماس لا تهدد أمن مصر القومي

الدولار يقفز عالميا إلى أعلى مستوى منذ 16 شهرا وينخفض إسرائيليا

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

نصر الله: إسرائيل تعيش القلق الوجودي للمرة الأولى.. وخوف من اقتحام مستعمرات الجليل

مسؤولون:الحكومة تتجه لاتخاذ إجراءات لخفض الإنفاق قد تشمل اقتطاعاً مؤقتاً من رواتب الموظفين

بعد 113 يوما . . الأسير القواسمي يسجل انتصارًا جديدًا وينهي إضرابه عن الطعام

الخارجية الفلسطينية:إسرائيل استخدمت "بيغاسوس" للتجسس على هواتف ثلاثة من موظّفينا

إيران تهدد بتدمير إسرائيل حال بادرت في شن الحرب..

الاتصالات الفلسطينية