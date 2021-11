واشنطن تكشف أهم الملفات التي ستبحثها "ليندا توماس جرينفيلد" في رام الله واسرائيل

أفادت الخارجية الامريكية، مساء اليوم، أن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد ستسافر إلى القدس ورام الله وعمان في الفترة من 14 إلى 19 تشرين الثاني (نوفمبر).

وأشارت الخارجية الامريكية في بيان وصل سما الاخبارية نسخة عنه، أن الزيارة تهدف الى إعادة تأكيد شراكاتنا ، والالتقاء بكبار مسؤولي الأمم المتحدة ، وتعزيز الأهداف الأمريكية في الشرق الأوسط التي تبرز بشكل بارز في عملنا. في الأمم المتحدة.

ونوهت الى ان السفيرة توماس جرينفيلد سيكون أول مسؤول حكومي أمريكي يزور إسرائيل منذ تشكيل حكومتها الجديدة في حزيران - يونيو.

Next week, @USAmbUN Linda Thomas-Greenfield will travel to Jerusalem, Ramallah, and Amman: https://t.co/4eDzHWeVAV