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حزب "راعم" يعارض فرض عقوبات على النائب غنايم

الخميس 11 نوفمبر 2021 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب "راعم" يعارض فرض عقوبات على النائب غنايم



القدس المحتلة /سما/

عارض رئيس كتلة حزب "راعم" بالكنيست النائب وليد طه فرض عقوبات على عضو الكنيست مازن غنايم لأنه صوّت أمس لصالح مشروع قانون مستشفى في سخنين طرحه رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة.
 
وقال طه في حديث مع صحيفة "معاريف" اليوم الخميس: "من الواضح للجميع أن المعارضة بقيادة الليكود وسموترييتش وبن غفير، تستخدم القائمة المشتركة لإحراج التحالف والائتلاف.
 
يشار إلى أن رؤساء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي قرروا اتخاذ إجراءات عقابية بحق غنايم بسبب تصويته مع المعارضة على مشروع قانون يهدف إلى إقامة مستشفى في سخنين، ولم تتضح بعد طبيعة العقوبات.

#القائمة العربية الموحدة #مازن غنايم #الائتلاف الحكومي الإسرائيلي

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