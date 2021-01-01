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الأمن الوقائي يعيد مركبة لطالبة سرقت من أمام سكنها الجامعي

الخميس 11 نوفمبر 2021 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمن الوقائي يعيد مركبة لطالبة سرقت من أمام سكنها الجامعي



جنين /سما/

تمكن جهاز الامن الوقائي في جنين ،اليوم ، من العثور على مركبة سرقت من امام إحدى السكنات في الجامعة العربية الامريكية.

وذكرت دائرة العلاقات العامة والاعلام في الأمن الوقائي في محافظة جنين، أن المركبة تعود لطالبة من الداخل الفلسطيني، وتم تسليمها المركبة بحضور عائلتها والتي بدورها ثمنت عاليا دور الامن الوقائي والذي أعاد لها المركبة بسرعة كبيرة ، ومشيدة خلال زيارتها وتقديم الشكر لمدير جهاز الأمن الوقائي العميد مجاهد علاونة .

بدوره، أكد العميد علاونة ، أن مهمة الجهاز هو العمل على توفير الأمن والأمان لأبناء شعبنا في جنين والداخل الفلسطيني من طلاب وغيرهم من الذين يأتون للمحافظة بهدف الزيارة أو التسوق . والدراسة في الجامعة ، وملاحقة الخارجين عن القانون وكافة المظاهر السلبية .

#جهاز الامن الوقائي #جنين

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