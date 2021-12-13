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احكام وتمديدات وافراجات عن اسرى

الخميس 11 نوفمبر 2021 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
احكام وتمديدات وافراجات عن اسرى



رام الله /سما/

 حكمت المحاكم العسكرية الاسرائيلية ،اليوم، على الأسير عوني أحمد طقاطقة من بيت فجار بالسجن الفعلي لمدة 13 شهرا وغرامة مالية 2000 شيكل، والاسير نورس فراس صبيح من جنين بالسجن الفعلي لمدة 28 شهرا وغرامة مالية 3000 شيكل، والاسير الطالب في جامعة بيرزيت “إبراهيم سعود” من رام الله بالسجن الفعلي لمدة 6 أشهر و غرامة مالية قدرها 2000 شيكل وهو معتقل منذ 4 شهور.

من جهة ثانية، مددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الاسرى المقدسيين حمزة أبو الهوى، وساري أبو الهوى، وفادي خويص حتى 6/1/2022 وجميعهم من بلدة الطور بالقدس،ومددت الاسير فايز يوسف من القدس حتى منتصف الشهر القادم، واجلت محاكمة الأسير مهند نزال من مدينة قلقيلية حتى يوم الأحد المقبل كما جددت الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر إضافية للأسير سلامة عبد الجواد من مخيم عسكر الجديد للمرة الثانية، ومددت الأسير أنس حمارشة من بلدة يعبد جنوب جنين حتى يوم الأربعاء القادم في مركز تحقيق الجلمة ومددت المقدسي مجد أبو اللبن حتى الـ6 من الشهر القادم، وهو من بلدة الطور بالقدس ، واجلت محاكمة الأسير مصطفى رياشة من بلدة عزون شرق قلقيلية، حتى تاريخ 13/12/2021
وافرجت ، سلطات الاحتلال عن الأسير منتصر علي حمدان (55عاما) من قرية بيت سيرا غرب مدينة رام الله.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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