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الاحتلال يعتقل شابين ويصيب آخرين في مواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة

الخميس 11 نوفمبر 2021 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل شابين ويصيب آخرين في مواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة



رام الله /سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين، وأصابت عدداً آخر، خلال مواجهات اندلعت اليوم الخميس، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، عقب قمع مسيرة انطلقت في الذكرى 17 لرحيل الرئيس الشهيد ياسر عرفات.

وأفادت الوكالة الرسمية، بأن 5 شبان على الأقل أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال صوب عشرات الشبان، الذين خرجوا في مسيرة توجهت إلى محيط مستوطنة “بيت إيل”.

وعمد جنود الاحتلال إلى محاصرة المتظاهرين ونصب كمائن لهم، وتم اعتقال اثنين منهم لم تعرف هويتهما بعد.

#مواجهات #اصابات #قوات الاحتلال

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