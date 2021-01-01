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لهذا السبب.. إجراءات عقابية بحق عضو الكنيست من "القائمة الموحدة" مازن غنايم

الخميس 11 نوفمبر 2021 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب.. إجراءات عقابية بحق عضو الكنيست من "القائمة الموحدة" مازن غنايم



القدس المحتلة /سما/

قرر رؤساء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، اليوم الخميس، اتخاذ إجراءات عقابية بحق عضو الكنيست من "القائمة العربية الموحدة" مازن غنايم بسبب تصويته مع المعارضة على مشروع قانون يهدف إلى إقامة مستشفى في سخنين، ولم تتضح بعد طبيعة العقوبات.
 
وذكرت إذاعة "كان" العبرية، أن أعضاءً من حزب "يامينا" وجهوا انتقادًا لاذعًا إلى غنايم، حيث قال رئيس لجنة الكنيست نير أورباخ من حزب "يامينا": إن علاقته مع مازن غنايم قد انتهت، مشيرًا إلى أنه لن يتم خداعه أكثر من مرة واحدة.
 
وقالت عضو الكنيست غيداء ريناوي زعبي من حزب "ميرتس": إن "أعضاء الائتلاف الحكومي من اليسار لا يشعرون أحيانًا بالارتياح ويتم إحراجهم، وعليه يجب أحيانًا تفجير البالون الذي تحاول المعارضة نفخه ومنح حرية التصويت في مواضيع معينة".
 
وأوضحت أن عضو الكنيست مازن غنايم الذي صوّت أمس مع المعارضة لصالح إقامة مستشفى في سخنين "هو إنسان مسؤول ويدرك معنى الانضباط الكتلوي"، على حد تعبيرها.
 
واعتبرت زعبي أن رئيس "القائمة المشتركة" أيمن عودة يعلم أنه لن تتم إقامة المستشفى "ولم يحضر واجباته المنزلية بشكل صحيح"، وفق تعبيرها.

#الائتلاف الحكومي الإسرائيلي #القائمة العربية الموحدة #مازن غنايم #المجتمع العربي #الكنيست الإسرائيلي

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