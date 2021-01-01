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حماس تستنكر فشل مجلس الأمن في إصدار قرار يدين الاستيطان

الخميس 11 نوفمبر 2021 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تستنكر فشل مجلس الأمن في إصدار قرار يدين الاستيطان



رام الله /سما/

 استنكر باسم نعيم رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في حركة حماس بقطاع غزة، اليوم الخميس، فشل مجلس الأمن الدولي في جلسته الأخيرة بإصدار قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي، أو إدانة الاحتلال لتصنيفه 6 مؤسسات فلسطينية بأنها “إرهابية”.

واعتبر نعيم في تصريح صحفي أن الفشل الذريع لمجلس الأمن يمنح الاحتلال الإسرائيلي غطاءً لمواصلة جرائمه ضد شعبنا وحقوقه، كما يشجّعه على مواصلة انتهاكاته ضد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني. كما قال.

وأكد نعيم وجود إجماع دولي على أن الاستيطان مخالف للقانون الدولي، ويرتقي لجرائم حرب وتطهير عرقي، كما أنه مخالف لقرارات مجلس الأمن نفسه ذات الصلة، بما فيها القرار 2334.

وحذر القيادي في حماس، من خطورة مواصلة الاحتلال جرائمه في ظل الغطاء الدولي الممنوح له، ما يفتح الباب واسعًا لاستمرار التوتر وعدم الاستقرار.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية لوقف جرائم الاحتلال بحق شعبنا، بقيادة حكومة يمينية متطرفة.

#حركة حماس #باسم نعيم

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