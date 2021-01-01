“لاتين عين عريك” تحيي الذكرى 17 لاستشهاد ياسر عرفات

رام الله /سما/

أحيت مدرسة البطريركية اللاتينية في عين عريك اليوم الخميس، الذكرى 17 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، وصدحت الإذاعة المدرسية الصباحية بالحديث عنه، فيما ارتدى الطلبة الكوفية الفلسطينية، ورفعوا لافتات تحمل كلماته الخالدة، وتنوعت الموضوعات ما بين سيرته النضالية وأناشيد الثورة.

وقالت مديرة المدرسة فالنتينا نعمة نستذكر دائمًا هذه الذكرى للرمز ياسر عرفات، ومآثره ودوره في الكفاح الوطني الفلسطيني، وعودة القيادة الفلسطينية لأرض الوطن لبناء مؤسسات الوطن، وصولاً للدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وأوضحت نعمه نحن كشعب فلسطيني نشعر بأن فقدان هذا الرمز الوطني أثر فينا وفي القضية الفلسطينية، ومن واجبنا أن ننقل الرسالة للأجيال للحفاظ على رسالة الكبار والثوار والثورة الفلسطينية وعلى رأسها الخالد ياسر عرفات.