غرفة تجارة نابلس تبحث القضايا المشتركة مع اتحاد المقاولين

نابلس /سما/

بحث رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة نابلس واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عمر هاشم القضايا المشتركة مع وفد اتحاد المقاولين الفلسطينيين برئاسة احمد القاضي، وذلك في اجتماع عقد في مقر الغرفة الخميس.

وناقش الحضور قضايا اقتصادية عديدة وهموم قطاع المقاولات واحتياجاته، منها أهمية قطاع المقاولات في فلسطين وأثره الاقتصادي في التنمية والتشغيل، ودور الجهات الرسمية في تنمية هذا القطاع الاقتصادي الهام، وتعميق الشراكات مع كل الجهات الرسمية في القطاعين العام والخاص، وارتفاع أسعار مدخلات العمل، وانخفاض سعر الدولار، وأثر ذلك على شركات المقاولات.

كما ناقشوا مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، والنشاطات والفعاليات المشتركة وعقد اجتماعات متواصلة للتنسيق والتعاون، وأثر الأزمة الاقتصادية الحالية على قطاع المقاولات، وضرورة وضع اطار حماية لرأس المال العامل والعمل في جو آمن ودور الجهات الحكومية بذلك.

وبحثوا عقد دورات تدريبية متخصصة في الصحة والسلامة المهنية، وقانون العمل وأثره وتعديلاته الحالية، والعدالة في توزيع العبء الضريبي، ومشاكل المقاولين مع الموردين المختلفين، ومشاكل المقاول غير المصنف وغير المرخص واثر ذلك على قطاع المقاولات.

واتفق في ختام الاجتماع على العمل بشكل متواصل من أجل تنسيق المواقف لحل القضايا والمشاكل المطروحة، خاصة من خلال غرفة تجارة وصناعة نابلس واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، والحكومة والوزارات الفلسطينية، من اجل تحقيق مطالب واحتياجات المقاولين نظرا للمعاناة الشديدة التي يشهدها قطاع المقاولات في الوقت الراهن، وحل مشاكلهم خاصة مع الجهات الحكومية ذات الصلة.