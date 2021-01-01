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الصحة بغزة تصدر تنويهاً مهماً حول ترويج احد المنتجات بوصفه دواء يعالج الجيوب الأنفية

الخميس 11 نوفمبر 2021 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تصدر تنويهاً مهماً حول ترويج احد المنتجات بوصفه دواء يعالج الجيوب الأنفية



غزة /سما/

أصدرت وزارة الصحة قطاع غزة، مساء اليوم، تنويها مهما حول ترويج احد المنتجات بوصفه دواء يعالج الجيوب الأنفية

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنها تابعت خلال الأيام الماضية ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول ترويج أحد المنتجات بوصفه دواء يعالج الجيوب الأنفية , حيث توجه فريق التفتيش التابع لوحدة الطب الخاص بوزارة الصحة الى نقطة البيع المعلنة من قبل احد المواطنين على المحال التجارية وعبر البيع الالكتروني  , وقد تم التحرز على المنتج ومصادرة كافة الكميات واتخاذ ما يلزم مع مروجه.

وعليه تحذر وزارة الصحة المواطنين الكرام من التعامل  مع أي منتجات مجهولة المصدر وكذلك أي مؤسسات أو أفراد غير مسجلين لدى الوزارة والتأكد من حصولهم على رخص مزاولة للعلاج او التداوي أو تداول أي مستحضر طبي أو تجميلي الا من خلال المؤسسات الصيدلانية المرخصة والمسجلة رسمياً لدى لوزارة الصحة .

وأكدت وزارة الصحة أن طواقمها تعمل بشكل متواصل في متابعة مأمونية تداول الأدوية والمستحضرات الطبية من خلال الجولات الميدانية المكثفة ومتابعة ما ينشر من اعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتصالات من المواطنين للابلاغ عن مخالفين , مع التـأكيد على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بحق المؤسسات والأفراد المخالفين لقانون الصحة العامة.

#وزارة الصحة #دواء #الجيوب الأنفية

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