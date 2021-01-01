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رئيس الوزراء الفلسطيني يستعرض الوضع المالي الصعب الذي تمر به السلطة الوطنية

الخميس 11 نوفمبر 2021 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء الفلسطيني يستعرض الوضع المالي الصعب الذي تمر به السلطة الوطنية



رام الله /سما/

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع المبعوث النرويجي الخاص لعملية السلام جون هينسين، بحضور ممثلة النرويج لدى دولة فلسطين تورن فيستي، مستجدات الأوضاع والتطورات السياسية والاقتصادية، وأجندة اجتماع المانحين في أوسلو الذي سيعقد الأسبوع المقبل، وبرنامج اللقاءات الثنائية مع الحكومة النرويجية.

وجدد اشتية، خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه اليوم الخميس بمدينة رام الله، مطالبته بالضغط على إسرائيل لوقف كافة إجراءاتها في الأراضي الفلسطينية خاصة التوسع الاستيطاني، والتزامها بالاتفاقيات الموقعة.

واستعرض رئيس الوزراء الوضع المالي الصعب الذي تمر به السلطة الوطنية، وقال إنه الأصعب منذ أعوام، نتيجة انحسار الدعم الخارجي وارتفاع الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة، الأمر الذي سيؤثر على وفاء الحكومة بالتزاماتها المالية كافة.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه

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