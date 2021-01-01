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الشرطة تباشر إجراءات البحث والتحري بقضية سرقة محل تجاري بطولكرم

الخميس 11 نوفمبر 2021 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تباشر إجراءات البحث والتحري بقضية سرقة محل تجاري بطولكرم



طولكرم /سما/

باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات تعرض محل تجاري لسرقة مبلغ مالي بمدينة طولكرم .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن بلاغاً ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول قيام ثلاثة اشخاص ملثمين بسرقة محل تجاري لبيع الدخان بمدينة طولكرم وتهديد صاحبه بأداه حادة وسرقة مبلغ مالي قرابة 60 الف شيكل من داخل المحل حسب ادعاء صاحب المحل ثم لاذوا بالفرار من المكان بواسطة مركبة تحمل لوحة ارقام اسرائيلية .

وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية للمكان وباشرت قوة من فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة والتعرف على هوية منفذيها لتقديمهم للعدالة .

#الشرطة الفلسطينية #سرقة

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