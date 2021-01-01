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مضرب منذ 96 يوما- محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الأسير الأعرج

الخميس 11 نوفمبر 2021 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
مضرب منذ 96 يوما- محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الأسير الأعرج



رام الله /سما/

مددت المحكمة العسكرية للاحتلال في "سالم" اعتقال الأسير علاء الأعرج المضرب عن الطعام لليوم (96)، لمدة ثمانية أيام.

وأوضح المحامي جواد بولس، أنّ نيابة الاحتلال قدمت اليوم لائحة "اتهام" بحقّ الأعرج، وستكون هناك جلسة قادمة الخميس المقبل بحيث يتسنى لمحاميه الإطلاع على اللائحة، لافتًا إلى أنّ أمر الاعتقال الإداريّ الحالي ما يزال قائمًا.

وأكّد بولس أن الأسير الأعرج يواصل إضرابه رفضًا لاعتقاله الإداريّ، ويقبع في سجن "عيادة الرملة" بظروف صحية خطيرة، حيث حوّلته مخابرات الاحتلال مؤخرًا إلى التحقيق، حيث عُقدت له ثلاث جلسات تمديد منذ أن تم تحويله للتحقيق حتّى اليوم.

يذكر أنّ الأسير المعتقل علاء الأعرج (34 عامًا) من طولكرم، وهو مهندس مدني، ويقبع في سجن "عيادة الرملة"، ويتمّ نقله إلى المستشفيات بشكل متكرر، وقد تمّ تحويله مؤخرًا للتّحقيق رغم صعوبة وضعه الصّحي، تعرّض الأعرج للاعتقال عدة مرات منذ العام 2007، من بينها اعتقالات إداريّة، ووصل مجموع سنوات اعتقاله إلى أكثر من خمس سنوات بشكل متفرق، وخلال فترات اعتقاله السابقة فقد والده، كما أن طفله الوحيد أبصر النور وهو رهن الاعتقال، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في 30 حزيران/ يونيو 2021، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداريّ لمدة 6 شهور.

#الأسير علاء الأعرج #الاعتقال الاداري

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