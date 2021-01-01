فلسطينيات بالتعاون مع اليونسكو تعقد جلسة رعاية ذاتيه للصحفيين

غزة /سما/

بدأت مؤسسة فلسطينيات اليوم جلسة دعم نفسي للصحافيين الذين شاركوا في تغطية العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو.

حيث شارك في المجموعة الأولى 16صحفي، كجزء من برنامج الرعاية الذاتية لهم بعد العدوان وتأثيراته النفسية عليهم.

وقالت وفاء عبد الرحمن مديرة مؤسسة فلسطينيات، إن جلسات الدعم النفسي هذه ليست الأولى، وهي تدخّل بسيط من المؤسسة في إطار تقديم الدعم النفسي للصحافيين والصحافيات الذين ساهموا في تغطية العدوان وعاشوا كل الأحداث الصعبة التي مرّ بها قطاع غزة بالتالي انعكست نفسيًا عليهم.

وتسعى فلسطينيات بالتعاون مع اليونسكو من خلال هذه الجلسات إلى إتاحة الفرصة للصحافيين والصحافيات للحديث عن تجاربهم المهنية والشخصية خلال العدوان بما يسهم في تخفيف الضغط النفسي الذي تعرضوا له نتيجة لهذه التجربة، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى الدعم الفردي.

ويتعرف الصحافيون والصحافيات خلال الجلسات على أنواع الضغوط النفسية وتأثيراتها عليها وكيفية مواجهتها إضافة إلى تمارين الرعاية الذاتية ليتمكنوا من مساعدة أنفسهم على التكيف مع الأحداث الصادمة التي يمكن أن يتعرضوا لها لاحقًا.