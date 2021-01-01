بعد 113 يوما . . الأسير القواسمي يسجل انتصارًا جديدًا وينهي إضرابه عن الطعام

رام الله /سما/

أنهى الأسير الفلسطيني مقداد القواسمي المعتقل لدى سلطات الاحتلال، إضرابه عن الطعام، اليوم الخميس، والذي استمر لمدة 113 يوما، وفق ما أعلن مكتب إعلام الأسرى، الذي أشار إلى التوصل إلى اتفاق مع إدارة السجون لإنهاء اعتقاله وعدم التجديد له مرةً أخرى وتحديد موعد الإقراج عنه.

وقال مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد الفاخوري في تصريح صحفي إنه "بعد معركة طويلة مع إدارة سجون الاحتلال ومخابراته، الأسير مقداد القواسمي ينتزع نصرا محققا وينهي إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر 113 يوما بشكل متواصل".

وأوضح الفاخوري أنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح الأسير البطل القواسمي في شهر فبراير القادم بعد جولات حوار شاقة وطويلة خاضتها الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس.