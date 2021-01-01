  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بعد 113 يوما . . الأسير القواسمي يسجل انتصارًا جديدًا وينهي إضرابه عن الطعام

الخميس 11 نوفمبر 2021 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد 113 يوما . . الأسير القواسمي يسجل انتصارًا جديدًا وينهي إضرابه عن الطعام



رام الله /سما/

أنهى الأسير الفلسطيني مقداد القواسمي المعتقل لدى سلطات الاحتلال، إضرابه عن الطعام، اليوم الخميس، والذي استمر لمدة 113 يوما، وفق ما أعلن مكتب إعلام الأسرى، الذي أشار إلى التوصل إلى اتفاق مع إدارة السجون لإنهاء اعتقاله وعدم التجديد له مرةً أخرى وتحديد موعد الإقراج عنه.

وقال مدير مكتب إعلام الأسرى  ناهد الفاخوري  في تصريح صحفي إنه  "بعد معركة طويلة مع إدارة سجون الاحتلال ومخابراته، الأسير  مقداد القواسمي ينتزع نصرا محققا وينهي إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر 113 يوما بشكل متواصل".

وأوضح الفاخوري  أنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح الأسير البطل القواسمي في شهر فبراير القادم بعد جولات حوار شاقة وطويلة خاضتها الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس.

#الاسير مقداد القواسمي #اضراب عن الطعام #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن امتلاك المقاومة كنز استخباري و أمني وحقيقة نجاح تكتيك الرشقات الصاروخية

صحيفة: هذه أهم شروط الرئيس عباس لتشكيل حكومة وحدة وطنية

بيان توضيحي بشأن موعد صرف رواتب العسكريين المتقاعدين

صحيفة عبرية: دولة خامسة تلتحق بقطار التطبيع مع "اسرائيل"

شكري: لا خطط لاقامة مناطق صناعية على الحدود مع غزة وحماس لا تهدد أمن مصر القومي

واشنطن ترد على نفتالي بينت: مفاوضات حل الدولتين ليست مطروحة على الطاولة.. وهذه مهمتنا الأساسية

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

الخارجية الفلسطينية:إسرائيل استخدمت "بيغاسوس" للتجسس على هواتف ثلاثة من موظّفينا

إيران تهدد بتدمير إسرائيل حال بادرت في شن الحرب..

إعادة الإعمار

الأشغال بغزة تكشف آخر التطورات حول عملية إعادة الإعمار وملف الأضرار

يديعوت: هذا ما سجلته حماس و"إسرائيل" بعد نصف عام من "حارس الأسوار"

حفتر

صحيفة عبرية: دولة خامسة تلتحق بقطار التطبيع مع "اسرائيل"

الاتصالات الفلسطينية