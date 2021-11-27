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لجنة الانتخابات المركزية تدعو القوائم للالتزام بأحكام الدعاية الانتخابية

الخميس 11 نوفمبر 2021 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات المركزية تدعو القوائم للالتزام بأحكام الدعاية الانتخابية



رام الله / سما /

أكدت لجنة الانتخابات المركزية، أن القيام بأي نشاط دعائي لقائمة أو مرشح قبل بدء الدعاية الانتخابية من خلال الوسائل والمنصات الإعلامية بمختلف أشكالها يعد مخالفة لأحكام الدعاية الانتخابية.

وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم الخميس، إن ذلك يأتي وفقا لأحكام المادة (27) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك لممارستها قبل المدة المحددة قانونا والمعلن عنها من قبل اللجنة في جدول المدد القانونية.

ودعت القوائم الانتخابية للالتزام بأحكام وفترة الدعاية الانتخابية والتي ستبدأ في 27/11/2021 وتنتهي في 9/12/2021.

وقالت اللجنة إن الدعاية الانتخابية هي النشاطات والفعاليات الانتخابية التي تقوم بها القوائم الانتخابية ومرشحوها لشرح برامجهم الانتخابية للناخبين، وكذلك الدعوات التي يتم توجيهها للناخبين للتصويت لصالحهم، بما لا يتعارض مع القانون والأنظمة السارية.

#لجنة الانتخابات المركزية

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