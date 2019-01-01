"إسرائيل" والإمارات والبحرين ينفذون تدريبا مشتركا في البحر الأحمر

القدس المحتلة / سما /

قال محرر شؤون الطيران في صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إيتاي بلومنتال اليوم الخميس :"إنه أعلنت الإمارات و"إسرائيل" والبحرين عن بدء مناورة عسكرية مشتركة في البحر الأحمر، في إطار التعاون مع الاسطول الخامس لللقيادة المركزية الأمريكية".

وأضاف الصحفي "الإسرائيلي" :"إن الققصة تزداد إثارة من خلال هبوط طائرة ملكية سعودية في أبو ظبي بالتزامن مع هبوط طائرة الموساد الخاصة والطائرة الأمريكية.

ويُشار إلى أن كل من الإمارات والبحرين وقعتا عام 2019 اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال إبان حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.