الدولار يقفز عالميا إلى أعلى مستوى منذ 16 شهرا وينخفض إسرائيليا

القدس المحتلة / سما /

قفز الدولار اليوم ، مسجلا أعلى مستوى له منذ 16 شهرا، مقابل اليورو وعملات رئيسية أخرى، وذلك بعد أن سجل التضخم في الولايات المتحدة أعلى قراءة منذ 30 عاما.

وأظهرت بيانات نمو أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي بأسرع وتيرة سنوية منذ 1990، ويعتقد متعاملون أن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) سيرد برفع أسعار الفائدة أسرع من أقرانه في أوروبا واليابان.

وهبط اليورو هبوطا حادا وسط توقعات بتباطؤ البنك المركزي الأوروبي في تشديد السياسات. وواصل التراجع اليوم إلى 1.1459 دولار، وهو أدنى مستوى منذ تموز 2020.

ومقابل سلة عملات رئيسية، ارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة ليسجل 95.02 نقطة، أعلى مستوى له أيضا منذ تموز 2020.

أما أمام الشيكل، فإن سعر صرفه ما زال متدنيا، بعد أن هبط في الأيام الأخيرة بنسبة 4%، وما تزال قيمته دون 3,2 شيكل للدولار. وبلغت في ساعات ظهر اليوم الخميس 3,116 شيكل للدولار، مسجلا زيادة طفيفة وليست ملموسة عن سعره الرسمي الذي تم تسجيله بعد ظهر أمس الأربعاء في بنك إسرائيل المركزي.