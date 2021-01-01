كاظم الساهر يقلق جمهوره بشأن حالته الصحية: وجهه شاحب

وكالات - سما-

: أثار الفنان العراقي كاظم الساهر قلق متابعيه بعد أن نشر صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستغرام وظهر فيها يبدو عليه علامات التعب وبوجه شاحب للغاية، خاصة بعد أن أشارت التعليقات إلى أن التقدم في السن أصبح واضحاً عليه.

وعلق متابعو كاظم الساهر قلقهم على حالته الصحية بسبب شحوب وجهه وتغير ملامحه بشكل مفاجئ، كما أعربوا عن تخوفهم من أن يكون كاظم يعاني من أزمة صحية.

ولم يعلق كاظم الساهر على الصورة التي شاركها مع جمهوره وظهر فيها يرتدي تيشيرت باللون الأسود مع جاكيت جلد فوقه، وحظيت الصورة بتفاعل كبير من جانب المتابعين.

وعبر المتابعون عن حبهم الشديد لكاظم الساهر في التعليقات وعلق البعض منهم على الصورة قائلاً: “كل ما تكبر تحلا”.

ومن المقرر أن يحيي كاظم الساهر حفلاً في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

واعلن بنش مارك عن موعد حفل الفنان العراقي كاظم الساهر، والذي سيقام على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم، وعبر منشور لهم حُدد موعد الحفل، وسيكون يوم الخميس 18 نوفمبر، وستُطرح التذاكر يوم 9 نوفمبر الساعة 7 مساءً.

وكتب عبر حسابهم: وين جمهور القيصر مستعدين.. وأخيراً كاظم الساهر في موسم الرياض.

حفل كاظم الساهر ليس الأول في السعودية خلال الفترة الأخيرة، فقد حقق نجاحاُ باهراً في حفلاته التي أحياها في مختلف المدن السعودية وتفاعل معه الجمهور بحماس شديد

وشارك كاظم الساهر سابقاً في حفلات “شتاء طنطورة”، والتي حظيت بحضور جماهيري كبير، وأحيا أيضاً حفلات في الرياض وجدة والدمام، كما شارك كاظم في حفلات سوق عكاظ بالطائف، وشهدت الحفلة حضوراً جماهيرياً كبيراً، كما أحيا حفلاً في مسرح الفنان الراحل طلال مداح بأبها، حيث غنَّى في حفلات موسم السودة.

ويقدم موسم الرياض مجموعة من الفعاليات لهذا العام من بينها 70 حفلة غنائية عربية، 6 حفلات غنائية عالمية، 10 معارض عالمية، 50 عرضًا مسرحيًّا، 18 مسرحية عربية، 6مسرحيات عالمية، بطولة واحدة للمصارعة الحرة، مباراتين عالميتين، فضلاً عن 100 تجربة تفاعلية، و200 مطعم و70 مقهى.

وكان من بين آخر حفلات موسم الرياض حفل الفنان محمد رمضان الذي أشعل أجواء المسرح بمجموعة من أغانية وسط استعراضات وإطلالات مختلفة لها جعلته يتصدر حديث منصات التواصل الاجتماعي. وحفل جمع بين النجمين جورج وسوف ووائل جسار اللذان أشعلا أجواء موسم الرياض بحفل غنائي مشترك على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، وخطفا القلوب بمجموعة من أغانيهم المميزة.

ويضم المعرض أيضا قسما خاصا بأرشيف عبد الحليم حافظ الصحفي، وجواز سفره الذي كان تاريخ انتهاء صلاحيته هو 30 مارس 1977، نفس يوم وفاة العندليب.