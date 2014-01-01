الأشغال بغزة تكشف آخر التطورات حول عملية إعادة الإعمار وملف الأضرار

غزة / سما /

قال ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، اليوم الخميس، إن عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة تسير بشكل أسرع من عدوان 2014 بتمويل قطري وآخر مصري وبواقع مليار دولار.

وأكد سرحان في حديثه لإذاعة "صوت الأقصى"، أن "مصر اتجهت للعمل في البنية التحية وبدأنا العمل بالمنحة المصرية في شارع الرشيد بطول 1.5 كيلو متر والتركيز على المدن السكنية الثلاثة في ثلاثة مناطق بواقع 2500 وحدة سكنية إلى جانب إنشاء كُبري في الشجاعية".

وأضاف: "نتوقع أن يستغرق بناء المدن السكنية الثلاثة من عام إلى عام ونصف من تاريخ البدء بالإنشاء، والجهات المستفيدة منها هي على فئتين: الأولى لذوي الدخل المحدود والمتوسط بنظام الأقساط، والفئة الثانية للحالات الاجتماعية".

وتابع: "تقدمنا للمصريين بمقترح للبدء بإعمار الأبراج والعمارات السكنية ووعدوا خيرا بالبدء في إعادة إعمار 8 أبراج رئيسية مبدئياً".

وأكمل: "نتوقع الانتهاء من إزالة الطوابق الخمسة العليا لبرج الجوهرة في غضون شهر على الأقل وتم إزالة طابقين ونصف حتى اللحظة".

وأشار إلى أن الأضرار الجزئية البليغة والطفيفة للمنازل (مواطن ولاجئ) في عدوان 2021 تم وضعها على سلم أولويات الوزارة، مبيناً أنه خلال هذا الشهر "نوفمبر" سيتم البدء في إصلاحها حسب ما هو متوفر من تمويل.

ونوه إلى أن هناك عجز بقيمة 80 مليون دولار في ملف أضرار عدوان 2014، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع مدير عمليات الوكالة على وضع حلول لهذا الملف ولو على الأقل إعطاء المستفيدين جزءاً من المبلغ وتم تشكيل لجنة لذلك إلى أن تأتي منح أكبر لاستكمال كافة الأضرار.