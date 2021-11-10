مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة / سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الخميس، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الأربعاء.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

إحصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الأربعاء 10/11/2021:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (465) شاحنة

استيراد عدد 433 شاحنة

منها (مواد البناء 173 شاحنة)

تصدير عدد 24 شاحنة

معبر رفح التجاري:

لم يعمل يوم أمس.

كميات الوقود الواردة:

ادخال 24 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء.

معبر رفح البري:

متابعة مغادرة 533 مسافر.

إتمام إجراءات جمركية ل347 مسافر من الجانب المصري.