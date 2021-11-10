مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة / سما /
نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الخميس، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الأربعاء.
وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:
إحصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الأربعاء 10/11/2021:
معبر كرم أبو سالم التجاري
التعامل مع (465) شاحنة
استيراد عدد 433 شاحنة
منها (مواد البناء 173 شاحنة)
تصدير عدد 24 شاحنة
معبر رفح التجاري:
لم يعمل يوم أمس.
كميات الوقود الواردة:
ادخال 24 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء.
معبر رفح البري:
متابعة مغادرة 533 مسافر.
إتمام إجراءات جمركية ل347 مسافر من الجانب المصري.