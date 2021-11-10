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مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

الخميس 11 نوفمبر 2021 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الخميس، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الأربعاء.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة: 

إحصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الأربعاء 10/11/2021:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (465) شاحنة

استيراد عدد 433 شاحنة

منها (مواد البناء 173 شاحنة)

تصدير عدد 24 شاحنة

 معبر رفح التجاري:

 لم يعمل يوم أمس.

كميات الوقود الواردة:

ادخال 24 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء.

معبر رفح البري:

متابعة مغادرة 533 مسافر.

 إتمام إجراءات جمركية ل347 مسافر من الجانب المصري.

#مالية غزة #الجمارك #المعابر

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