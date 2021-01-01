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الخليل: إصابة عشرات الطلبة بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة لإحياء ذكرى عرفات

الخميس 11 نوفمبر 2021 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أصيب عشرات الطلبة من مدرسة طارق بن زياد في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، اليوم الخميس، بحالات اختناق، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة طلابية لمناسبة الذكرى الـ17 لاستشهاد القائد ياسر عرفات.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز في محيط مدرسة طارق بن زياد والمنازل القريبة منها وباتجاه مسيرة طلابية لإحياء لذكرى استشهاد أبو عمار، مما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

يذكر ان الإذاعة المدرسة في مدارس المحافظة خصصت للحديث عن حياة الشهيد ياسر عرفات ونضاله، ورفع خلالها الطلاب الأعلام الفلسطينية، وتوشحوا بالكوفية.

#ذكرى عرفات #الطلبة

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