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"التربية" واتحاد السلة يبحثان سبل التعاون المشترك

الخميس 11 نوفمبر 2021 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" واتحاد السلة يبحثان سبل التعاون المشترك



رام الله / سما /

بحث وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة إبراهيم حبش، سبل التعاون، ومناقشة تنفيذ نشاطات مشتركة، تستهدف معلمي التربية الرياضية في المدارس.

وأكد عورتاني، وفق بيان للتربية اليوم الخميس، دعمه لنشاطات الاتحاد السلوي، وتعزيز التعاون وخلق شراكة بين الطرفين بما يضمن توظيف الإمكانات المتاحة؛ وخدمة الرياضة المدرسية.

بدوره، قدم حبش شرحاً وافياً عن تنفيذ مشروع تطوير الكادر التربوي لمعلمي التربية الرياضية في المدارس من قبل الاتحاد، مؤكداً أن هذا المشروع سيسهم في تقديم خبرات ودعم القدرات على صعيد المعلمين المستهدفين.

وناقش المجتمعون آليات تنظيم مخيمات تخصصية بكرة السلة لجميع المدارس المهتمة باللعبة بالتعاون بين الوزارة والاتحاد، كما تم الاتفاق على توظيف المدارس بمكوناتها؛ لتطوير اللعبة ما بعد الدوام الرسمي.

#التربية والتعليم #كرة السلة #الاتحاد الفلسطيني

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