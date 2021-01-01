يديعوت: هذا ما سجلته حماس و"إسرائيل" بعد نصف عام من "حارس الأسوار"

القدس المحتلة/سما/

قال الباحث الإسرائيلي ميخائيل ميلشتاين، اليوم الخميس، أن حركة "حماس" استعادت جميع الأصول التي فقدتها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وقال ميلشتاين في مقاله بصحيفة "يديعوت أحرنوت": "بعد نصف عام من "حارس الأسوار"، استعادت حمـاس جميع الأصول التي فقدتها في أعقاب الصراع، بل إنها تحصد إنجازات لم تمتلكها من قبل".

وأضاف: "تسجل إسرائيل ظاهريًا إنجازًا على شكل تهدئة لا تزال مستمرة، لكنها فشلت في تحقيق معظم الأهداف الاستراتيجية التي حددتها في نهاية العملية خاصة ما وعدت به بأنه سيكون هناك تغيير جوهري في قواعد اللعبة أمام حمـاس سواء كان ذلك بسبب امتناع أو بسبب عدم القدرة".

وتابع: "لقد فُرض الواقع القديم الجديد في قطاع غزة دون مطالبة حمـاس بالتنازل عن القضايا الأساسية، مثل الأسرى والمفقودين، واستمرار تعاظم قوتها العسكرية وتوجيه العمليات في الضفة".

وأكمل: "لا تواجه حمـاس سوى التزام واحد وهو الحفاظ على الهدوء الأمني، والذي قد يمنح إسرائيل الهدوء على المدى القصير، لكن الحركة تستغله عسكريا ليجسد تعاظم التهديدات على المدى الطويل".