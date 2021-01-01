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حماس: "حد السيف" واحدة من تجليات قدرة المقاومة على هزيمة الاحتلال

الخميس 11 نوفمبر 2021 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: "حد السيف" واحدة من تجليات قدرة المقاومة على هزيمة الاحتلال



غزة/سما/

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، اليوم الخميس، إن معركة حد السيف مثلت واحدة من تجليات قدرة المقاومة الفلسطينية على الفعل والابداع في مواجهة الاحتلال ومنعه من تحقيق الانجازات العملياتية والأمنية.

وأضاف قاسم في بيان صحفي، أن معركة حد السيف اثبتت مرة أخرى قدرة العقل الاستخباري للمقاومة على هزيمة الأجهزة الأمنية الصهيونية، وسطرت استخبارات القسام انجازا واضحا بكشف القوات التي حاولت التسلل ثم كشفها لأسماء وصور عناصر هذه القوة ونشرها مما اخرجهم من الخدمة في جيش الاحتلال. وأكد على أن الفعل الميداني الموحد من قوى المقاومة في معركة حد السيف، والتفاف الجماهير حول خيار المقاومة واحدة كان من أسباب النصر في هذه المعركة.

وشدد المتحدث باسم حماس، على أن المقاومة في معركة حد السيف أثبتت قدرتها على إرباك الاحتلال وجيشه وبعثرة أوراقه، ومنعه من تحقيق أهدافه، واستمرار هذه المقاومة هو الذي سيضع حداً نهائياً لهذا الاحتلال وعدوانه.

#حماس #اسرائيل

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