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الاحتلال يقمع مسيرة لإحياء ذكرى عرفات في تقوع ويصيب عشرات الطلبة بالاختناق

الخميس 11 نوفمبر 2021 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

أصيب عشرات الطلبة من مدرسة ذكور تقوع الثانوية جنوب شرق بيت لحم، اليوم الخميس، بحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة سلمية نظمت لمناسبة الذكرى الـ17 لاستشهاد القائد ياسر عرفات.

وقال الناشط الشبابي محمد البدن ، إن قوات الاحتلال هاجمت مسيرة طلابية إحياء لذكرى استشهاد أبو عمار، واطلقت باتجاه المشاركين فيها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة عشرات الإصابات بحالات اختناق.

وأضاف: أن الهيئة التدريسية وخوفا على حياة وسلامة الطلبة قامت بتعليق الدراسة، علما أن قوات الاحتلال ما تزال تحاصر محيط المدرسة الواقعة قرب مدخل البلدة الشمالي .

#الاحتلال

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