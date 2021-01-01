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مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

الخميس 11 نوفمبر 2021 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون "الأقصى"



القدس المحتلة / سما /

اقتحمت مجموعات من المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأوضح شهود عيان، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا صلوات علنية في منطقته الشرقية، في الوقت الذي تشدد قوات الاحتلال من إجراءاتها على المصلين الوافدين إلى الأقصى.

وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه، كما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان.

#المسجد الأقصى #مستوطنون #القدس المحتلة

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