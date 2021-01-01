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الصحة بغزة: 3 حالات وفاة و138 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 11 نوفمبر 2021 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: 3 حالات وفاة و138 إصابة جديدة بكورونا



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الخميس ، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 774 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 138 إصابة جديدة بالفيروس.

وأضافت أنه تم تسجيل 333 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 185417 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2385 حالة، وإجمالي المتعافين 181422 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1610 وفاة.


 
وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 79 حالة، من بينها 57 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1606760 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 488658 شخص.

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