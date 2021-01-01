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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الخميس 11 نوفمبر 2021 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الخميس، كلمتي الرئيس محمود عباس في الذكرى الـ17 لاستشهاد القائد ياسر عرفات، والأولى لرحيل صائب عريقات.

كما أبرزت الصحف الثلاث إقرار مخطط بناء 700 وحدة استيطانية بالقدس والكشف عن تنفيذ مشروع آخر في "ايتمار" قرب نابلس.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

-الرئيس في ذكرى استشهاد عرفات: حان الوقت أن يغير المجتمع الدولي طريقة تعامله مع سلطات الاحتلال

-الرئيس: رحيل صائب عريقات يمثل خسارة كبيرة لفلسطين وشعبنا

-الرئيس: رغم كل الصعوبات التي تمر بها قضيتنا الوطنية إلا أن شعبنا سينتصر

-منح جائزة ياسر عرفات للإنجاز للعام 2021 لبلدة بيتا كنموذج للمقاومة الشعبية

-مستوطنون يهاجمون مسافر يطا ويعتدون على أهلها

-اشتية: اسرائيل تجر المنطقة لوضع خطير

-سفيرة اسرائيل في لندن تضطر للفرار من ندوة إثر احتجاج مناصر للفلسطينيين

* "الأيام":

-الرئيس: نجدد الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية يلتزم جميع مكوناتها بالشرعية الدولية

-ستة معتقلين يواصلون الإضراب عن الطعام.. بولس: يواجهون مخاطر أكبر مع مرور الوقت

-إصابة 4 مواطنين بينهم اثنان بالرصاص باعتداء للمستوطنين في مسافر يطا

-فعاليات في الذكرى الأولى لرحيل عريقات.. الرئيس: ترك إرثا كبيرا يجعل ذكراه باقية

-تنفيذ عمليات هدم جديدة في القدس وبناء داخل بؤرة استيطانية في سلوان

-بلدة "بيتا" تفوز بجائزة عرفات للإنجاز: نموذج للمقاومة الشعبية وللإصرار والتحدي

* "القدس":

-الرئيس في الذكرى الـ17 لاستشهاد القائد ياسر عرفات والأولى لرحيل صائب عريقات: سائرون على الدرب الذي قضيتم عليه مهما كانت الصعاب وسينتهي الاحتلال ونحقق الحرية والاستقلال

-إقرارا مخطط بناء 700 وحدة استيطانية بالقدس والكشف عن تنفيذ مشروع آخر في "ايتمار" قرب نابلس

-الاحتلال يخطر بهدم منزل أسير ويدمر شرفة بيت آخر بالقدس وتأجيل هدم 10 شقق في الطور

-لجنة بالأمم المتحدة تعتمد خمسة قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة

-الأمم المتحدة: إغلاق 6 منظمات بالضفة تآكل إضافي للفضاء المدني والإنساني

#الصحف الفلسطينية

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