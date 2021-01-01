صور: نشطاء من "BDS" حاولوا منع ندوة لجنود إسرائيليين في الولايات المتحدة

القدس المحتلة/سما/

تظاهر نشطاء من حركة المقاطعة الدولية (BDS)، خلال ندوة لجنود إسرائيليين أصيبوا خلال خدمتهم العسكرية في الأراضي الفلسطينية، أثناء إلقائهم كلمات حول تجاربهم الميدانية في مواجهة الفلسطينيين وإصابتهم وإعادة التأهيل التي خضعوا لها بعدها.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن أولئك الجنود كانوا يشاركون في ندوة خلال هذا الأسبوع في جامعة ستوكتون في مدينة أتلانتيك سيتي ضمن ولاية نيوجيرسي الأميركية.

وأشار إلى أن نشطاء المقاطعوا حاولوا منع الندوة واعترضوا طريق الجنود الإسرائيليين لدى وصولهم للقاعة، قبل أن يرفعوا صور لشهداء أطفال فلسطينيين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي.

وحاول النشطاء أكثر من مرة مقاطعة الندوة وكلمات الجنود، وردووا شعارات منها “هؤلاء هم الأطفال الذين قتلوا على أيديكم”، و “الحرية لفلسطين”، فيما رفع بعضهم العلم الفلسطيني.

ووفقًا للموقع، فإنه تم استدعاء شرطة الحرم الجامعي، إلا أنها لم تتدخل.













