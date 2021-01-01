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"إسرائيل" تبدأ اليوم في التحقيق بحادثة سجن جلبوع

الخميس 11 نوفمبر 2021 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تبدأ اليوم في التحقيق بحادثة سجن جلبوع



القدس المحتلة/سما/

تبدأ لجنة التحقيق الحكومية الإسرائيلية في حادثة انتزاع 6 أسرى حريتهم من سجن جلبوع، اليوم الخميس، أعمالها بالاستماع لشهادات ضباط مصلحة السجون الإسرائيلية.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن أول من سيمثل أمام اللجنة هو رئيس التخطيط اللوجستي جوندار بيركوفيتش، لتقديم معلومات عن هيكلية السجن ومخطط بنائه، على أن يدلي لاحقًا شهادته حول الحادثة.


وفي الأيام الأخيرة طالبت اللجنة الإسرائيليين بأن كل من لديه معلومات أن يقدمها لها فيما يتعلق بالحادثة سواء فيما يتعلق بفشل الحراسة والأمن في السجون بشكل عام وجلبوع خاص أو حتى فيما يتعلق بالحادثة بشكل خاص.

ومن المتوقع أن تقدم اللجنة نتائجها الأولية لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف خلال أشهر قليلة.

القدس

#سجن جلبوع #الاسرى الفلسطينيين #نفق الحرية

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