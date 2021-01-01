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حملة اعتقالات واسعة بالضفة واعتداءات المستوطنين تتواصل بالخليل

الخميس 11 نوفمبر 2021 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حملة اعتقالات واسعة بالضفة واعتداءات المستوطنين تتواصل بالخليل



رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما تواصلت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بمسافر يطا قضاء الخليل.

وأفاد نادي الأسير باعتقال 6 شبان بينهم أربعة أسرى سابقين، وذلك خلال مداهمات للاحتلال بالضفة، حيث تم نقلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

واعتقلت قوات الاحتلال معين الدلو من قلقيلية، والأسيرين السابقين ياسين صباح، وخالد أبو سعدة، وكلاهما من عوريف قضاء نابلس، إضافةً للشاب خليل سمير زيدان من بلدة تل.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين السابقين، يوسف عايد الفقيه من دورا، وعاهد أبو فارة من صوريف.

إلى ذلك، أصيب عدد من المواطنين في ساعات متأخرة من الليل خلال تصديهم لهجوم شنه عشرات المستوطنين على أهالي خلة الضبع في مسافر يطا قضاء الخليل.

وقال الناشط فؤاد العمور، إن ثلاثة مواطنين بينهم الحاج جميل إزعير أصيبوا في هجوم المستوطنين على أهالي الخلة.

وأطلق المواطنون مناشدات لأهالي يطا والقرى المجاورة لمساندتهم في التصدي للمستوطنين.

واندلعت في المنطقة الواقعة ما بين شعب البطم وخلة الضبع، مواجهات تصدى خلالها الشبان لهجوم المستوطنين بالحجارة.

ويحاول المستوطنون برفقة جيش الاحتلال الاستيلاء على أراض للمواطنين في خلة الضبع.

وأفاد مواطنون، أن عددا من المستوطنين نصبوا خيمة في المنطقة، وذلك لاستغلال مساحات واسعة من الأراضي الرعوية لرعي أغنامهم.

وأكدوا أن مستوطناً يربي المواشي يقوم بنصب عدد من الخيام في مناطق متفرقة من مسافر يطا، لا سيما المناطق المجاورة للبؤر الاستيطانية المنتشرة على تلال وجبال المسافر.

#اعتقالات #المستوطنين #الخليل

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