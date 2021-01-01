الطقس: أجواء معتدلة وجافة

رام الله/سما/

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، ويسود طقس مائل للبرودة وجاف صباحا مع هبات رياح شرقية نشطة أحيانا.

وفي ساعات النهار يسود طقس معتدل إلى دافئ عموما في الجبال وحار نسبيا في بقية المناطق السهلية والساحلية والغورية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع طقس يميل للبرودة قليلا بشكل عام، وتكون الرياح شرقية.



في يوم الجمعة، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، ويسود طقس مائل للبرودة وجاف صباحا مع هبات رياح شرقية نشطة أحيانا.

وفي ساعات النهار يسود طقس معتدل إلى دافئ عموما في الجبال وحار نسبيا في بقية المناطق السهلية والساحلية والغورية، وتظهر في السماء كميات من السحب العالية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع طقس يميل للبرودة قليلا بشكل عام، وتكون الرياح شرقية.

يوم السبت، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، ويسود طقس مائل للبرودة وجاف صباحا مع هبات رياح شرقية نشطة أحيانا.

وفي ساعات النهار يسود طقس معتدل إلى دافئ عموما في الجبال وحار نسبياً في بقية المناطق السهلية والساحلية والغورية، وتظهر في السماء كميات من السحب العالية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع طقس يميل للبرودة قليلا بشكل عام، وتكون الرياح شرقية.