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رياض محرز يعلق على تقارير بشأن مغادرة مانشستر سيتي

الخميس 11 نوفمبر 2021 12:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رياض محرز يعلق على تقارير بشأن مغادرة مانشستر سيتي



لندن/سما/

رد النجم الجزائري لنادي مانشستر سيتي رياض محرز على التقارير التي أكدت قرب رحيله من مانشستر سيتي بسبب تراجع مشاركاته مع الفريق خلال الموسم الحالي.

وتحدث موقع فوت ميركاتو (Foot Mercato) الفرنسي عن رحيل محتمل لمحرز خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وأكد أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما قد ينضم إلى ريال مدريد أو باريس سان جيرمان.

واستند الموقع إلى وضعية محرز خلال الموسم الحالي، حيث تراجعت مشاركاته رغم أنه هداف الفريق خلال الموسم الحالي برصيد 8 أهداف في جميع المسابقات، بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحق، كما أنه هداف النادي في مسابقة دوري أبطال أوروبا لهذا العام برصيد 4 أهداف في 4 مباريات.

غير أن اللاعب الجزائري نفى سريعا هذه المعلومات، وأكد أنه لا يفكر في المغادرة، وهو مصر على الاستمرار تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا، وذلك في تصريح نقله موقع "سيتي إكسترا" (City Extra) المتخصص في أخبار النادي السماوي.

من جانبه، ذكر الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أن محرز لا ينوي الرحيل عن السيتي، ويصر على المنافسة للحصول على فرص أكبر للمشاركة مع النادي.

#رياض محرز #مانشستر سييتي #باريس سان جيرمان #ريال مدريد

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