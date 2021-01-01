السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق رجل قتل زوجته بـ"العصا والنار"

الرياض/سما/

أعدمت سلطات الأمن السعودية الأربعاء، رجلا بعد إدانته بقتل زوجته حرقا في محافظة "القنفذة" بمنطقة مكة المكرمة.



وأوضحت وزارة الداخلية السعودية في بيان صحفي، أن رجلا سعوديا أقدم على قتل زوجته التي تحمل الجنسية السعودية، وذلك بضربها بالعصا وإحراق أجزاء من جسمها، ما أدى إلى وفاتها.

وذكر البيان أن التحقيق أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة، مضيفا أنه "صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".



يشار إلى أن السلطات السعودية نفذت حكم الإعدام بحق 49 شخصا بينهم امرأة خلال العام الجاري.