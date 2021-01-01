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قناة عبرية: تركيا تعتقل إسرائيليين

الخميس 11 نوفمبر 2021 12:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: تركيا تعتقل إسرائيليين



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الأربعاء، بأن السلطات التركية اعتقلت "إسرائيليين"، وذلك دون معرفة الأسباب.

وقالت قناة "كان" العبرية إن "السلطات التركية اعتقلت إسرائيليين إثنين، ولم تتضح الظروف التي أدت إلى اعتقالهما".


وأضافت: "لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت مساء اليوم الأربعاء إن القضية معروفة لديهم ويتعاملون بها".

والشهر الماضي، أفادت وسائل إعلام تركية باعتقال مجموعة مؤلفة من 15 شخصا بتهمة التجسس لصالح جهاز "الموساد" الإسرائيلي في خمس خلايا تجسس. كما نشرت وسائل الإعلام صورة لعدد من المشتبه بهم. وبحسب التقارير، فإن "العملاء" مواطنون أتراك وأجانب - وجميعهم من أصل عربي، تلقوا أموالا مقابل التجسس.

ووقتها، نشرت صحيفة "صباح" التركية، صورة للمتهمين الـ 15 بالتجسس لصالح الموساد.

وأوضحت أن بعض المتهمين كانت مهمتهم تقديم المعلومات والتجسس بينما قدم البعض الآخر الأموال الممنوحة للجواسيس.

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