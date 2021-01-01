بيان توضيحي بشأن موعد صرف رواتب العسكريين المتقاعدين

رام الله/سما/

أصدرت المفوضية الاعلامية المركزية للمتقاعدين العسكريين في الوطن والشتات، مساء يوم الأربعاء، بياناً توضيحياً بشأن موعد صرف رواتب المتقاعدين.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين في الوطن والشتات، اللواء صلاح شديد في بيانٍ صحفي: "إنّه بعد اتصالات جادة ومسئولة مع رئيس الوزراء محمد اشتيه، ونائب رئيس حركة فتح محمود العالول ووزارة المالية عن طريق وكيل الوزارة فريد غنام وكافة الجهات الرسمية، أكّدوا على أنّ رواتب المتقاعدين العسكريين الفلسطينيين سوف تصرف خلال الأيام القادمة بدءاً من يوم غد الخميس،أو في مطلع الاسبوع القادم على أنّ يكون يوم الأحد.

وتابع: "وقد تعهدت وزارة المالية لرئيس الهيئة، على لسان وكيل وزارتها فريد غنام، بأن لا يتكرر تأخير الرواتب للمتقاعدين العسكريين مرة أخرى في الشهور المقبلة، وأنّ تكون في بداية كل شهر.





ونفى اللواء شديد وبشدة الإشاعات المغرضة التي يتناولها البعض من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بأنّ رواتب المتقاعدين العسكريين بالمحافظات الشمالية، قد تم استلامها دون غيرها في المحافظات الجنوبية او الشتات.

وأشار شديد إلى أنّ الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية، يجب أنّ لا تكون فقط على حساب ورواتب المتقاعدين العسكريين دون غيرهم، داعياً الجميع الى عدم الانجرار وراء الشائعات الهدامه التي تحاول التمييز بين شطري الوطن.

واختتم حديثه بالقول: "إنّ المتقاعدين العسكريين الفلسطينيين أصحاب رسالة سامية ووطنية ويجب إنصافهم ورفع المعاناة عنهم وتلبية كافة حقوقهم العادلة في كافة المجالات".