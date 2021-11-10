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سفيرة "إسرائيل" تعلق على هروبها من مؤتمر في لندن تحت حراسة مشددة

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 10:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفيرة "إسرائيل" تعلق على هروبها من مؤتمر في لندن تحت حراسة مشددة



القدس المحتلة/سما/

علقت السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة، تسيبي حوتوفلي، على حادث هروبها تحت الحراسة المشددة من مؤتمر في كلية لندن للاقتصاد، مساء أمس الثلاثاء، بعد احتجاج كبير من قبل نشطاء داعمين للقضية الفلسطينية.

وقالت حوتوفلي في تصريح لقناة "كان" الرسمية: "أنا ممتنة للغاية لكل الدعم الذي تلقيته من الحكومة البريطانية والعديد من الأصدقاء والشركاء. سأستمر في مشاركة القصة الإسرائيلية وإجراء حوار مفتوح مع جميع شرائح المجتمع البريطاني".


وأضافت: "لم أشعر بأي خوف. تعكس الصور الموثقة مظاهرة صوتية حدثت وليس أكثر من ذلك. تلقيت مكالمات دعم من بينيت (رئيس وزراء إسرائيل) ولابيد (وزير الخارجية) وشخصيات في حكومة المملكة المتحدة".

وكان مقطع فيديو من مكان الحادث أظهر حراس الأمن وهم يدفعون حوتوفلي، التي كانت تمسك بباقة من الزهور، خارج المبنى الذي يشهد تنظيم الحدث، ومن ثم دخلت إلى سيارة غادرت الموقع مسرعة.

שגרירת ישראל בבריטניה ציפי חוטובלי פונתה תחת אבטחה כבדה מבית הספר לכלכלה של לונדון. זאת לאחר שפעילים פרו-פלסטינים בקמפוס וסטודנטים נוספים מנעו ממנה להשתתף באירוע דיבייט במקום@BenYaniv1 pic.twitter.com/FpwaiJ530J

— כאן חדשות (@kann_news) November 10, 2021


جاء ذلك بعدما تلقت حوتوفلي دعوة من اتحاد طلاب الجامعة لحضور منتدى نقاشي، في خطوة أثارت استياء المجموعات الداعمة للقضية الفلسطينية ومجموعات تناهض "العنصرية".

في النهاية، منع المتظاهرون حوتوفلي من المشاركة، وقال المعارضون إنها "دعت إلى الاستعمار الاستيطاني، وانخرطت في خطاب معاد للإسلام، وأرست العنصرية ضد الفلسطينيين".

#لندن #مؤتمر لندن #تسيبي حوتفلي

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