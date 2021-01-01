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شكري يوجه رسالة إلى واشنطن: لا نجري مفاوضات مباشرة مع إيران

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
شكري يوجه رسالة إلى واشنطن: لا نجري مفاوضات مباشرة مع إيران



القاهرة /سما/

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أنه لا تجرى أي مفاوضات مباشرة بين بلاده وإيران، داعيا واشنطن إلى مراعاة مصالح المنطقة في أي مفاوضات مع طهران.

وقال شكري في تصريح للصحفيين على هامش زيارة يجريها إلى الولايات المتحدة في إطار "الحوار الاستراتيجي" المصري الأمريكي: "أكدت للجانب الأمريكي ضرورة مراعاة مصالح المنطقة في أي مفاوضات جارية مع إيران".

وبحث شكري قضايا التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة مع عضو الكونغرس داتش روبرسبرغر الرئيس المشارك لتجمع أصدقاء مصر.

ويأتي اللقاء في إطار ‏استمرار اتصالات شكري مع أعضاء الكونغرس الأمريكي، عقب انتهاء فعاليات الحوار الاستراتيجي الذي انعقد يومي 8 و9 نوفمبر الجاري.  "RT"

#الخارجية المصرية #سامح شكري #ايران #مصر

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