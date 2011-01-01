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فرنسا: زيارة عبد الله بن زايد لسوريا خيار سيادي للإمارات

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا: زيارة عبد الله بن زايد لسوريا خيار سيادي للإمارات



باريس /سما/

اعتبرت الخارجية الفرنسية زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان لسوريا "خيارا سياديا" إماراتيا، ورفضت التعليق عليها.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر قولها: "فرنسا لا تعلق على الخيارات السيادية للدول الشريكة".

وأضافت المتحدثة أن "فرنسا تؤكد أنه لا توجد لديها حاليا أية نية للتطبيع مع النظام السوري، خاصة مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان على كامل الأراضي وتوقف العملية السياسية".

وكان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان قد زار دمشق، حيث استقبله الرئيس السوري بشار الأسد يوم 9 نوفمبر. وأصبحت هذه أول زيارة للوزير الإماراتي لسوريا منذ بدء الأزمة السورية في 2011.

#فرنسا #سوريا #الامارات #عبد الله بن زايد #بشار الاسد

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