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إسرائيل توافق على تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 ضد وباء كورونا

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل توافق على تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 ضد وباء كورونا



القدس المحتلة / سما /

وافقت لجنة اللقاحات وطاقم علاج الأوبئة الاسرائيليّة، مساء اليوم الأربعاء، على تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5-11 سنة ضد وباء كورونا.

وصوت 73 من الخبراء لصالح القرار وعارضه اثنان فقط، كما أوصى الخبراء بتطعيم الأطفال الذين تعافوا من كورونا. وسينتقل القرار الرسمي الآن إلى مدير عام وزارة الصحة البروفيسور نحمان آش، ومن المتوقع أن تبدأ حملة التطعيم في غضون عشرة أيام، ومن المتوقع ايضًا وصول لقاحات الأطفال (التي تُعطى بجرعة عشرة ميكروغرام وهي ثلث الكمية التي تعطى للمتطعمين من سن 12 وما فوق) إلى إسرائيل في الأيام المقبلة.

ولم يتم بث المناقشة المهنية وتصويت أعضاء اللجنة للجمهور بناءً على طلب أعضائها، خوفًا من التشهير والتهديد. وأثار قرار عدم بث الجلسة انتقادات بعد بث الجلسة الأولى حول الموضوع الأسبوع الماضي.

وقال وزير الصحة الاسرائيلي نيتسان هورويتز أمس: "سنجعل كل المعلومات متاحة للجمهور، وسيتخذ كل ولي امر قراره الخاص بشأن أطفاله، نحن لا نجبر أحدا ولن نجبر أحدا".

#اسرائيل #تطعيم الاطفال #لقاح كورونا #فيروس كورونا

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