جامعة بيرزيت: نأسف للأحداث التي جرت اليوم واستمرار إغلاق الحرم الجامعي الخميس

رام الله / سما /

أعربت إدارة جامعة بيرزيت، اليوم الأربعاء، عن أسفها الشديد للأحداث التي جرت اليوم في الجامعة، حيث دفعت الشجارات بين الطلبة الإدارة إلى إخلاء الحرم الجامعي كلياً.



وأعلنت الجامعة عبر حسابها على (فيسبوك)، عن استمرار إغلاق الحرم الجامعي غداً، على أمل أن تنجح المساعي المبذولة لتطويق المشكلة وإنهائها لضمان عودة آمنة للدوام يوم السبت القادم.



وأعربت إدارة الجامعة عن شكرها للطلبة والأساتذة والموظفين، وخاصة الحرس، الذين بذلوا جهودا جبارة لتطويق الأزمة وإخلاء الجامعة.

وقالت الجامعة: "نرجو التأكيد على تأجيل الامتحانات المجدولة غداً من داخل الحرم الجامعي، مع إمكانية الاستمرار في امتحانات أو المحاضرات المبرمجة عن بعد online من خارج الحرم الجامعي".

