اشادة بمؤلف د. عساف الموسوم بـ "التميز في التعليم العالي _ مداخل إصلاحية"

غزة / سما /

أشاد المشاركون في اللجنة العلمية التي شاركت في ورشة تفاكر علمية اليوم، حول مضمون كتاب الموسوم بـ "التميز في التعليم العالي _ مداخل إصلاحية" لمؤلفه الدكتور محمود عبد المجيد عساف بعمق المحتوى وحساسية وأصالة القضايا التي تناولها الكاتب.

وأكدت اللجنة خلال الورشة التي نظمها تجمع حكماء فلسطين بالتعاون مع ادارة المكتبات بالجامعة الاسلامية في مدينة غزة على أهمية هذا الكتاب كدليل استرشادي للجامعات حيث نجح المؤلف من خلاله في وضع سيناريوهات ورؤى جديدة لتميز الجامعات وتطوير أدائها.

واستعرض د عساف مؤلفه الذي وقع في 320 صفحة من القطع المتوسط وشمل العديد من الموضوعات الأصيلة في مجال التعليم العالي بحضور كل من اللواء مصباح صقر مدير قوى الامن الوطني سابقاً ورئيس التجمع، ومساعد نائب رئيس الجامعة أ.د ايمن السقا و أ.د عادل عوض الله رئيس الجامعة السابق، وثلة من الكتاب والباحثين وأعضاء التجمع.

ويأتي هذا النشاط العلمي الذي تخللته العديد من الكلمات كمبادرة من الطرفين لتحقيق رؤية ورسالة كل منهما وابداء الاستعداد للتعاون المشترك فيما يخدم المجتمع الفلسطيني.

وجرى خلال اللقاء العلمي نقاشاً علمياً بين مؤلف الكتاب والحضور الذين اعتبروا أن مثل هذه اللقاءات العلمية تمثل مشهدا ثقافيا وفكريا راقيا في ظل الحاجة إلى الارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي، وتعزيز فكرة الكتابة العميقة والتأصيل المعرفي في مجتمع أصبح يعاني تداخل القيم.

يشار الى أن اللجنة العلمية التي ناقشت المؤلف تألفت من: أ.د. علي أبو زيد عميد الجودة السابق في جامعة الأزهر، أ.د. صلاح السوسي أستاذ العلوم الصيدلانية، والشاعرة د. كفاح الغصين مدير مركز كنعانيات الثقافي.

وفي ختام الورشة تم توزيع الكتاب على الحضور مجانا بتبرع كريم من تجمع حكماء فلسطين.