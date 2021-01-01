  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشادة بمؤلف د. عساف الموسوم بـ "التميز في التعليم العالي _ مداخل إصلاحية"

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشادة بمؤلف د. عساف الموسوم بـ "التميز في التعليم العالي _ مداخل إصلاحية"



غزة / سما /

أشاد المشاركون في اللجنة العلمية التي شاركت في ورشة تفاكر علمية اليوم، حول مضمون كتاب الموسوم بـ "التميز في التعليم العالي _ مداخل إصلاحية" لمؤلفه الدكتور محمود عبد المجيد عساف بعمق المحتوى وحساسية وأصالة القضايا التي تناولها الكاتب.

وأكدت اللجنة خلال الورشة التي نظمها تجمع حكماء فلسطين بالتعاون مع ادارة المكتبات بالجامعة الاسلامية في مدينة غزة على أهمية هذا الكتاب كدليل استرشادي للجامعات حيث نجح المؤلف من خلاله في وضع سيناريوهات ورؤى جديدة لتميز الجامعات وتطوير أدائها.

واستعرض د عساف مؤلفه الذي وقع في 320 صفحة من القطع المتوسط وشمل العديد من الموضوعات الأصيلة في مجال التعليم العالي بحضور كل من اللواء مصباح صقر مدير قوى الامن الوطني سابقاً ورئيس التجمع، ومساعد نائب رئيس الجامعة أ.د ايمن السقا و أ.د عادل عوض الله رئيس الجامعة السابق، وثلة من الكتاب والباحثين وأعضاء التجمع.

ويأتي هذا النشاط العلمي الذي تخللته العديد من الكلمات كمبادرة من الطرفين لتحقيق رؤية ورسالة كل منهما وابداء الاستعداد للتعاون المشترك فيما يخدم المجتمع الفلسطيني.

وجرى خلال اللقاء العلمي نقاشاً علمياً بين مؤلف الكتاب والحضور الذين اعتبروا أن مثل هذه اللقاءات العلمية تمثل مشهدا ثقافيا وفكريا راقيا في ظل الحاجة إلى الارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي، وتعزيز فكرة الكتابة العميقة والتأصيل المعرفي في مجتمع أصبح يعاني تداخل القيم.

يشار الى أن اللجنة العلمية التي ناقشت المؤلف تألفت من: أ.د. علي أبو زيد عميد الجودة السابق في جامعة الأزهر، أ.د. صلاح السوسي أستاذ العلوم الصيدلانية، والشاعرة د. كفاح الغصين مدير مركز كنعانيات الثقافي. 

وفي ختام الورشة تم توزيع الكتاب على الحضور مجانا بتبرع كريم من تجمع حكماء فلسطين.

الأكثر قراءة اليوم

قيادي في حماس يلمّح لمفاجأة بشأن مصير الأسرى الإسرائيليين

مجلس الوزراء يقترح اقتطاع جزء من رواتب الموظفين الشهر المقبل .. اليكم التفاصيل

اسعار العملات مقابل الشيكل

مجدلاني يكشف آخر تطورات صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

مجلس الطلاب : تعليق الداوم في جامعة أبو ديس وتحميل الأجهزة الأمنية مسؤولية حالة الفلتان

واللا: نتنياهو تفاوض مع الفلسطينيين على إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس

استنفار اسرائيلي للبحث عن جندي اختفت آثاره أمس

الأخبار الرئيسية

شكري: لا خطط لاقامة مناطق صناعية على الحدود مع غزة وحماس لا تهدد أمن مصر القومي

حماس: المقاومة ستنجز وعدها بتحرير الأسرى.. ولن يستطيع أحد إجبارنا على العودة للوراء خطوة واحدة

الرئيس: نمر بمرحلة هي الأصعب في تاريخنا.. وليس من المعقول أن نلتزم باتفاقات لا تلتزم بها إسرائيل

بينت

تخوفات إسرائيلية من نشوب أزمة مع واشنطن: إدارة بايدن ستكون أقل لطفا معنا.. وعلينا الحذر

واشنطن ترد على نفتالي بينت: مفاوضات حل الدولتين ليست مطروحة على الطاولة.. وهذه مهمتنا الأساسية

الاتصالات الفلسطينية