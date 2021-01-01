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حماس: المقاومة جاهزة لمواجهة الاحتلال عسكريا وأمنيا

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: المقاومة جاهزة لمواجهة الاحتلال عسكريا وأمنيا



غزة / سما /

أكدت حركة حماس، أن المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، على أتم الجهوزية لمواجهة الاحتلال عسكرياً وأمنياً.

وقال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع في تصريحات له، إن عملية "حد السيف" (في ذكراها السنوية)، بددت وهم المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وكسرت شوكة الاحتلال في قطاع غزة.

وقال القانوع: "العملية أحدثت هزة داخل كيان الاحتلال وأدت إلى استقالة أفيغدور ليبرمان وانسحابه من الائتلاف الحكومي في حينه"، مضيفا: "المقاومة راكمت قوتها بعد عملية حد السيف وباتت لديها قدرات أمنية وعسكرية وخبرة واسعة لمواجهة الاحتلال الصهيوني وأساليبه في محاولات اختراق المقاومة الفلسطينية أمنياً".

وأكد الناطق باسم حركة حماس، أن المعركة الأمنية بين المقاومة والاحتلال لا زالت مستمرة، وكما انتصرت المقاومة عسكريا على الاحتلال فإنها تنتصر عليه أمنياً، لافتا في الوقت ذاته إلى أن ما فشل به الاحتلال في البعد العسكري والميداني، لا يمكن أن ينجح به في البعد الأمني.

#حركة حماس #المقاومة الفلسطينية #عملية حد السيف #قطاع غزة #الجيش الإسرائيلي

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