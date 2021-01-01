وفد مقدسي يزور خيمة الاعتصام في الخليل تضامنا مع الاسرى المضربين عن الطعام

الخليل / سما /

قام وفد مقدسي برئاسة الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا بزيارة خيمة الاعتصام في مدينة الخليل للتضامن مع الاسرى المضربين عن الطعام.

وكان في استقبال الوفد في الخيمة والد الأسير المضرب عن الطعام المقداد عمر القواسمي ومساعد محافظ محافظة الخليل رفيق الجعبري وعضو بلدية الخليل مدير التربية والتعليم سابقاً محمد القواسمة.

وقال الشيخ صبري في كلمته “انه من واجبنا في بيت المقدس ان نزحف الى الخليل التي هي توائم القدس” مؤكدا “ان ما يحصل لدى الاسرى وخاصة للاسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمي هو جريمة دولية وتطبيق لنظام بريطاني والذي اصدر قوانين الطوارئ” وقال ما يحصل الان لتطبيق هذا القانون هو امتداد للاستعمار البريطاني والاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف “جئنا الى هنا لنتضامن مع جميع إخواننا الاسرى وندعو لهم بالشفاء أولا وبالإفراج ثانيا وبصفقة التبادل ثالثا ليكونوا في مقدمة المحررين”.

من جانبه رحب والد الأسير القواسمي بالوفد المقدسي مثمنا مساندته للأسرى المضربين عن الطعام معربا عن امله في الافراج عنهم قريبا.

واكد مساعد محافظ الخليل ان الخيمة أقيمت لإسناد الأسير مقداد وزملائه في اضرابهم عن الطعام مثمنا زيارة الوفد المقدسي التي كان لها اثر كبير في رفع معنويات عائلات الاسرى.

فيما شدد المحامي عزام الهشلمون على ضرورة إسناد الأسرى في معركتهم، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى.

واشاد عضو بلدية الخليل بالرسالة التي حملها الوفد المقدسي لنصرة الاسرى المضربين عن الطعام.

ويواصل 6 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطّعام، رفضا لاعتقالهم الإداري في سجون الاحتلال.

وهم مقداد القواسمي مضرب منذ (112) يوما، كايد الفسفوس مضرب منذ (119) يوماً، وعلاء الأعرج مضرب منذ (94) يوماً، وهشام أبو هواش مضرب منذ (85) يوماً، وعيّاد الهريمي مضرب منذ (50) يوماً، ولؤي الأشقر مضرب منذ (32) يوما.