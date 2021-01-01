  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

البرغوثي يستقبل مبعوثة البرلمان الأوروبي ويطلعها على خطورة إجراءات الاحتلال

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرغوثي يستقبل مبعوثة البرلمان الأوروبي ويطلعها على خطورة إجراءات الاحتلال



رام الله / سما /

استقبل د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عضو البرلمان الأوروبي ايفين انسير و الفريق المرافق لها وناقش معه الأوضاع الخطيرة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من قمع و تنكيل، واعتقال إداري مرفوض، وأشار بشكل خاص الى الخطورة على حياة الأسرى المضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري.

كما عرض البرغوثي تفاصيل الهجوم الذي تشنه سلطات الاحتلال على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بهدف ضرب حق الفلسطينيين في كشف وتعرية جرائم الاحتلال وضرب قدرة الفلسطينيين على الصمود في وجه محاولات الترحيل و التطهير العرقي، ودعا إلى ضغط أوروبي فوري لوقف هذه الهجمة الخطيرة.

وأكد البرغوثي على أهمية استعادة الديمقراطية الفلسطينية وفصل السلطات عبر إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية و للمجلس الوطني بما في ذلك في عاصمة فلسطين القدس، مع التأكيد على رفض منح إسرائيل الفيتو على إجراء الانتخابات، وضرورة إجرائها في القدس رغم أنف الاحتلال و كشكل من أشكال المقاومة الشعبية، كما أكد على أهمية تحقيق الوحدة الوطنية على أسس كفاحية و ديمقراطية.

والجدير بالذكر أن السيدة انسير تعمل مع فريقها على إعداد تقرير للبرلمان الأوروبي حول علاقة فلسطيني المستقبلية بالاتحاد الأوروبي.

#مصطفى البرغوثي #المبادرة الوطنية الفلسطينية #البرلمان الأوروبي

الأكثر قراءة اليوم

قيادي في حماس يلمّح لمفاجأة بشأن مصير الأسرى الإسرائيليين

مجلس الوزراء يقترح اقتطاع جزء من رواتب الموظفين الشهر المقبل .. اليكم التفاصيل

اسعار العملات مقابل الشيكل

مجدلاني يكشف آخر تطورات صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

مجلس الطلاب : تعليق الداوم في جامعة أبو ديس وتحميل الأجهزة الأمنية مسؤولية حالة الفلتان

واللا: نتنياهو تفاوض مع الفلسطينيين على إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس

استنفار اسرائيلي للبحث عن جندي اختفت آثاره أمس

الأخبار الرئيسية

شكري: لا خطط لاقامة مناطق صناعية على الحدود مع غزة وحماس لا تهدد أمن مصر القومي

حماس: المقاومة ستنجز وعدها بتحرير الأسرى.. ولن يستطيع أحد إجبارنا على العودة للوراء خطوة واحدة

الرئيس: نمر بمرحلة هي الأصعب في تاريخنا.. وليس من المعقول أن نلتزم باتفاقات لا تلتزم بها إسرائيل

بينت

تخوفات إسرائيلية من نشوب أزمة مع واشنطن: إدارة بايدن ستكون أقل لطفا معنا.. وعلينا الحذر

واشنطن ترد على نفتالي بينت: مفاوضات حل الدولتين ليست مطروحة على الطاولة.. وهذه مهمتنا الأساسية

الاتصالات الفلسطينية