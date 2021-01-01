الولايات المتحدة تغير تصويتها في الجمعية العامة من "لا" إلى "امتناع" بشأن عودة اللاجئين

واشنطن /سما/

امتنعت إدارة بايدن عن التصويت - لكنها لم ترفض - قرار الجمعية العامة الذي يؤكد حق عودة اللاجئين الفلسطينيين .

وبذلك ، خالف نمط التصويت على إسرائيل الذي حدده الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، حيث حصلت جميع هذه النصوص على تصويت تلقائي بـ "لا" .

وكذلك امتنعت إدارة أوباما تقليديًا عن التصويت على هذا النص المحدد ، والذي يُعرض سنويًا على الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال نائب السفير الأمريكي ريتشارد ميلز أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الثلاثاء: "هذا العام ، عادت الولايات المتحدة إلى موقف الامتناع عن التصويت على نص" عودة لاجئي فلسطين ".

و أعطت اللجنة موافقتها المبدئية على ستة مشاريع قرارات مناهضة لإسرائيل ومؤيدة للفلسطينيين ستطرح في وقت لاحق من هذا العام في الجلسة الكاملة للجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت .

وأكدت ثلاثة من تلك النصوص عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ، التي تخدم 5.7 مليون لاجئ فلسطيني في سوريا ولبنان والأردن وغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وتدعو هذه القرارات الثلاثة جميعها إلى حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.