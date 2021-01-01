قيادي بحماس: تحرير الأسرى دين في أعناقنا ورهان الاحتلال على عامل الزمن سيفشل

رام الله / سما /

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية " حماس " زاهر جبارين أن تحرير الأسرى من سجون الاحتلال دين في أعناقنا، وأن رهان الاحتلال على عامل الزمن سيفشل.

وفي كلمة له في مهرجان استقبال الأسير محمد عبده في رام الله، أوضح القيادي جبارين أنه عرف القسامي محمد عبده في الأسر بطلًا عنيدًا مضحيًا.

ونقل القيادي جبارين تحية القادة إسماعيل هنية وصالح العاروري ويحيى السنوار لأهالي كفر نعمة وأسيرها القسامي المحرر محمد عبده.

وقال جبارين: "القسامي عبده مقاوم عنيد، وأسد من أسود فلسطين، وبلدة كفر نعمة جسدت الوحدة الوطنية في استقبال ابنها البطل محمد عبده، وكانت دومًا حاضرة في مقاومة الاحتلال بكل أطياف شعبنا".

وأضاف: "نقول لأهل كفر نعمة وكل فلسطين إن وحدتنا هي قوتنا لدحر العدو الصهيوني عن أرضنا".

واستقبلت جماهير حاشدة، مساء أمس الثلاثاء، الأسير القسامي محمد جابر عبده، في قرية كفر نعمة برام الله بعد عشرين عامًا من الاعتقال في سجون الاحتلال.