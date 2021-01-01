مؤسسة ياسر عرفات تحيي الذكرى الـ17 لاستشهاد القائد أبو عمار

رام الله / سما /

تحت رعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أحيت مؤسسة ياسر عرفات، مساء اليوم الأربعاء، الذكرى السابعة عشرة لاستشهاد القائد المؤسس ياسر عرفات، في قصر رام الله الثقافي، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية وأعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" وأعضاء من المجلس الثوري لحركة "فتح"، وعدد من الوزراء والسفراء وممثلي السلك الدبلوماسي لدى دولة فلسطين، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة ممدوح العبادي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة نبيل شعث، والإدارة التنفيذية للمؤسسة.

وقال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في كلمته في ذكرى استشهاد القائد ياسر عرفات، إنه حان الوقت أنْ يغيرَ المجتمعُ الدوليُ طريقةَ تعاملهِ معَ سلطاتِ الاحتلالِ الإسرائيلي، بأنْ ينتقلَ منْ بياناتِ الاستنكارِ والشجبِ للانتهاكاتِ الإسرائيليةِ بحقِ شعبنِا وأرضنِا، إلى خطوات ملموسة.

وأضاف سيادته، إن الذكرى السابعة عشرة لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات تأتي وقضيتُنا الوطنيةُ العادلةُ تمرُ بمرحلةٍ جِدُّ دقيقةٍ، ربما هي الأصعبُ في تاريخِنا النضالي.

وشدد الرئيس على أنه ليسَ منَ المعقولِ أو المقبولِ أنْ يبقى الاحتلالُ جاثما على صدورنا إلى الأبد، كما أنه ليس من المعقول أن نُبقي على الالتزامِ باتفاقاتٍ لا تلتزم بها إسرائيل.

وقال سيادته: في هذِه الذكرى الأليمة، ذكرى رحيلِ الشهيدِ القائِد ياسر عرفات، نُجددُ التمسكَ بوحدةِ شعبِنا، والدعوةِ لتشكيلِ حكومةِ وحدةٍ وطنية، تلتزمُ جميعُ القوى المشاركةُ فيها بالشرعيةِ الدوليةِ التي اعترفتْ بها منظمةُ التحريرِ الفلسطينية، الممثلُ الشرعيُ والوحيدُ للشعبِ الفلسطيني، والحفاظِ على القرارِ الوطنيِ المستقل.

وتابع الرئيس: أقول لأخي ورفيقي الشهيدِ القائد ياسر عرفات، ولجميعِ رفاقهِ الشهداءِ القادة، وللأسرى والجرحى، إننا سائرون على الدرب الذي قضيتمْ عليهِ مهما كانتِ الصعابُ، وسينتهي الاحتلال، ونحققُ الحريةَ والاستقلالَ في دولتِنا الفلسطينيةِ ذاتِ السيادةِ على ترابنِا الوطني.

بدوره، أكد العبادي أن مؤسسة ياسر عرفات ستواصل حمل إرث الرئيس الشهيد المقترن مع تاريخ الثورة الفلسطينية.

وتتضمن فعاليات الحفل الإعلان عن الحائز/ة على جائزة ياسر عرفات للإنجاز للعام 2021.

وسبق الحفل، افتتاح معرض "صور من المقاومة الشعبية" في نفس المكان.