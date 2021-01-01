الرئيس في ذكرى استشهاد أبو عمار: سنواصل العمل من أجل إنهاء الاحتلال

رام الله / سما /

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفد مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات برئاسة د. ممدوح العبادي، لمناسبة إحياء الذكرى السابعة عشرة لرحيل الشهيد الرمز ياسر عرفات.

وقال الرئيس، إن الرئيس الراحل ياسر عرفات هو القائد المؤسس والرمز للنضال الفلسطيني الذي نستلهم منه الصبر والعزم لمواصلة نضالنا الوطني وثورتنا الفلسطينية.

وأضاف: بالرغم من كل الصعوبات التي تمر بها قضيتنا الوطنية، إلا أن شعبنا سينتصر لأننا أصحاب حق، وسنواصل العمل من أجل إنهاء الاحتلال، ونيل شعبنا الفلسطيني حريته واستقلاله ودولته وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد الرئيس بتخصيص جائزة ياسر عرفات لهذا العام للمقاومة الشعبية السلمية: بيتا نموذجا، مؤكدا أهمية مواصلة دعم صمود أهلنا وتعزيز سلاح المقاومة الشعبية السلمية في مواجهة الاحتلال واعتداءات مستوطنيه.

وشدد الرئيس على أهمية تعزيز صمود شعبنا المقدسي في مدينة القدس المحتلة، وخاصة في حي الشيخ جراح وسلوان وغيرها من البلدات المقدسية.

وأشار الرئيس إلى أهمية مواصلة عمل مؤسسة ياسر عرفات، ودعمها بكل الإمكانيات المتاحة لتقوم بدورها المنوط بها كمؤسسة فلسطينية عربية ودولية، مشددا على ضرورة التمسك بروايتنا الفلسطينية، ودعم جهود جالياتنا في الخارج من أجل مواصلة عملهم في هذا الاتجاه.

بدوره، قال العبادي: إن مؤسسة ياسر عرفات هي مؤسسة فلسطينية قومية علينا الحفاظ عليها، مثمنا الدعم المادي والمعنوي الذي يقدمه الرئيس محمود عباس للمؤسسة للتمكن من أداء مهامها.

وأكد رئيس مجلس الأمناء أهمية إحياء ذكرى الرئيس الشهيد ياسر عرفات في فلسطين وفي أنحاء مختلفة من العالم، تخليدا لذكرى قائد عظيم.

وحضر اللقاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عماره.

ومن مجلس الأمناء، انتصار الوزير، ومنيب المصري، ويحيى يخلف، وأحمد صبح، وفهد البياري.